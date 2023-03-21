Туреччина і Сирія отримають від країн-донорів 7 млрд євро на ліквідацію наслідків серії землетрусів

В Брюсселі відбулася міжнародна конференція країн-донорів, які вирішили допомогти Туреччині та Сирії в ліквідації наслідків серії смертоносних руйнівних землетрусів. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що результат зустрічі перевершив найсміливіші очікування. Її учасники зібрали 7 млрд євро для допомоги постраждалим від лютневого стихійного лиха.

«Я дуже рада бачити сьогодні, що міжнародне співтовариство рішуче підтримує зусилля з відновлення Туреччини та Сирії», — сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, чия країна головує в Раді ЄС у першому півріччі 2023 року.

Глава Єврокомісії навела сумну статистику — землетруси, що сталися на початку лютого, забрали життя приблизно 50 тисяч людей у двох країнах, ставши найсмертоноснішим стихійним лихом за всю історію регіону.

Наметовий табір для постраждалих після землетрусу в Туреччині - скрін відео AP Photo/Hussein Malla, File

«Мільйони людей залишилися без даху над головою і живуть у наметах в умовах триваючої зими. Нам потрібно мобілізувати зусилля для відновлення. Будинки, школи та лікарні мають бути відновлені відповідно до найвищих стандартів сейсмічної безпеки. Водопостачання, санітарна та інша критично важлива інфраструктура мають бути відремонтовані. Державним службам і підприємствам потрібен капітал для відновлення роботи», — такими словами фон дер Ляєн описала, на що підуть зібрані мільярди.

Порівняно з розміром збитків ця сума не здається такою вже величезною. Тільки в Туреччині збитки від землетрусів перевищують 100 млрд доларів (близько 97 млрд євро).

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до учасників конференції по відеозв'язку.

«Жодна країна не в змозі самостійно впоратися з кризою такого масштабу. Ми ніколи не забудемо солідарність, яку виявили всі наші друзі в ці важкі дні», — подякував він.

На конференції в Брюсселі були присутні близько 400 представників країн світу, регіональних організацій і неурядових груп. Сирійську та російську владу запрошено не було.

Нагадаємо, в Туреччині стрімко зростає кількість обвинувачених у масовій загибелі людей під час землетрусів.

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