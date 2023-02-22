Знову жертви та руйнування: нові землетруси в Туреччині

Влада Туреччини повідомила про жертв двох нових землетрусів, які сталися ввечері 20 лютого. Щонайменше шестеро людей загинули та майже 300 отримали поранення. Агентство з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомляє, що землетрус магнітудою 6,4 бала стався о 20:04 за місцевим часом на глибині 10 км. Другий поштовх силою 5,8 бала був зафіксований через три хвилини. Потім було більше 30 афтершоків (афтершок — повторний поштовх, що відбувається після основного і менший порівняно з ним — Авт.). Вони були не такими потужними.

В результаті обвалилося багато будинків, які встояли після поштовхів 6 лютого. Але перші землетруси значно послабили їх.

Відносно невелика кількість загиблих цього разу пояснюється тим, що поштовхи сталися в районі, який вже практично спорожнів.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що серед постраждалих 18 людей зазнали серйозних поранень. Їх вдалося перевезти до лікарень у містах Адана та Дертйол. За словами міністра, з деяких лікарень, які встояли під час перших двох потужних землетрусів, довелося евакуювати пацієнтів, бо у будинках після нових поштовхів з'явилися небезпечні тріщини.

Із сусідньої Сирії також повідомляють про загиблих. Інформація поки що надходить суперечлива. Влада каже, що загиблих немає. Проте організація «Білі каски» (неурядова волонтерська організація, що діє у Сирії на територіях, підконтрольних сирійській опозиції — Авт.) повідомила, що знайдено кілька тіл, понад 130 осіб отримали поранення.

За останніми даними природна катастрофа 6 лютого на кордоні Туреччини та Сирії забрала життя майже 47 тисяч людей. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), постраждали щонайменше 23 мільйони людей.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, що в Туреччині під час землетрусу загинула родина бійця ЗСУ.

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