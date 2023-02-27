Понад 600 осіб: у Туреччині стрімко зростає кількість обвинувачених у масовій загибелі людей під час землетрусів

У Туреччині розпочато кримінальні розслідування щодо 612 осіб, яких обвинувачують у причетності до обвалення будівель під час серії лютневих землетрусів. Як заявив міністр юстиції країни Бекір Боздаг, це будівельні підрядники, власники та керівники будівель.

«Виявлені нами докази в зруйнованих і пошкоджених будівлях є підставою для кримінального розслідування», — зазначив міністр. За його словами, 184 підозрюваних взяті під варту в очікуванні суду. Решта дали підписку про невиїзд.

Боздаг повідомив, що внаслідок землетрусів обвалилися або були серйозно пошкоджені 173 тисячі будівель. Експерти зазначають, що більшість із них було побудовано з використанням неякісних матеріалів. Методи будівництва часто не відповідали державним стандартам.

Усе це призвело до рекордної кількості жертв. Кількість загиблих унаслідок стихійного лиха в Туреччині та Сирії вже перевищує 50 тисяч осіб. Дані по Туреччині офіційні — загинуло понад 43 тисячі осіб.

Десятки тисяч людей були поранені і все ще перебувають у лікарнях. Величезна кількість жителів Туреччини в умовах зими позбулися житла і повністю залежать від гуманітарної допомоги.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я від лютневих землетрусів постраждали щонайменше 23 мільйони людей. Економічні збитки експерти оцінюють у 20 з гаком мільярдів доларів.

Нагадаємо, землетрус зруйнував стародавні пам'ятки в Туреччині та Сирії.

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