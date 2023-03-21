«Перемирʼя на декілька днів забезпечене»: Галкін запропонував відправити на фронт Філю в прозорих панчохах

Російський пародист Максим Галкін, який сміливо підтримав Україну після нападу росії, підготував номер, в якому показав, як ворог може досягти встановлення перемир'я, про яке благає путін та його пропагандисти.

Для цього Галкін порадив використати пропутінського співака кіркорова та українофобку скабєєву у якості «звіряток» з популярної передачі для дітей.

«Ангеліна Вовк сказала, що вона готова йти на фронт разом з Хрюшею та Стєпашкою. Ну, в Хрюші і Стєпаші ніхто не питав. На її місці, я б взяв Філю. Мені здається, якщо Філіп в прозорих колготках зʼявиться на фронті, перемирʼя на кілька днів забезпечене. А якщо він ще триматиме голову Скабєєвої — це ж буде схоже на бренд Versace — це взагалі буде неймовірно», — пожартував Галкін.

Варто пояснити, що жарт про прозорі колготки виник не з порожнього місця. Минулого року в Казахстані пропутінський співак вийшов на сцену в дивному вбранні, яке просвічувалося і обтискало фігуру 55-річного Кіркорова.

Що ж до Versace, то він не має в своїй колекції подібних аксесуарів, однак логотип модного дому — голова міфічної Медузи. Його можна помітити на всіх виробах бренду.

Від такого поєднання, жартує пародист, на фронті всі будуть настільки шоковані, що від жаху перестануть стріляти.

Нагадаємо, раніше Галкін пожартував, що початком його цькування в рф стало… обрання Зеленського на пост президента України.

Фото livejournal.com/

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