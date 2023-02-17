«Винен» Зеленський: Максим Галкін розповів, як змінилося його життя з обранням шостого президента України

Російський гуморист Максим Галкін під час одного зі своїх нещодавніх концертів завів мову про те, як змінилося його життя з обранням президентом України його колеги Володимира Зеленського.

Фрагмент з його виступом став вірусним у ТікТок.

«Здавалося б. Я, як і багато хто виступив проти війни, це нормальний стан. Чого вони до мене так прикопались? А я вам скажу. Вони до мене давно прикопались. Щойно Зеленський став президентом, вони стали на мене зовсім інакше дивитися. Я вам клянуся. Я це відчував. Типу: „Ти, що с*ка, теж зібрався?“. Ось просто так», — розповів артист.

Галкін наголосив, що про політику він ніколи не думав, але йому ніхто не вірив.

«Я нікуди не збирався. І чим більше я говорив, що мені це нафіг не потрібно, тим більше вони мене підозрювали», — поділився гуморист.

Крім того, артист зі сцени побажав Україні бути незалежною та повернути всі свої землі.

Шоумен наголосив, що він цього бажає нашій країні від чистого серця, тому на початку повномасштабного вторгнення рф до України виступив проти кривавої політики путіна.

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну, Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми переїхав до Ізраїлю. Нещодавно у росії про гумориста видали чергову брехню щодо його батьківства.

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram