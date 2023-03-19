У кремлі зростає невдоволення президентом путіним, особливо після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт кремлівського диктатора. Ймовірно, вже йдуть розмови про час після його президентства — але без його участі.

Пошуки наступника путіну тривають, і робить це вже не сам путін. Про це розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«З'являється все більш похмуре розуміння геополітичної катастрофи путінського режиму, — заявив Юсов. — Навіть російська пропаганда не може охопити все це».

Андрій Юсов не говорить, яка саме кандидатура обговорюється як наступник путіна.

З моменту повномасштабного вторгнення пройшло понад рік, хоча путін розраховував на швидку перемогу. Минулої осені Україна змогла відвоювати значні території. Наразі війна зосереджена на сході. Спроби росії захопити місто Бахмут, за яке ведуться бої, в останні тижні зайшли в глухий кут.

Кремль поки що не прокоментував ці висловлювання Андрія Юсова.

Питання про те, чи виглядала б ситуація інакше без путіна, є дискусійним. Але критика в росії стає дедалі виразнішою. Деякі російські експерти звинувачують його в тому, що він перешкоджає повній військовій мобілізації, називаючи агресивну війну проти України «військовою операцією».

Ордер на арешт путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, також послаблює його позиції в уряді. Хоча вважається малоймовірним, що він буде заарештований, це рішення суворо обмежує його пересування, оскільки більшість країн визнає законність рішення суду.

Раніше професорка Штефані Бок з Міжнародного центру досліджень і документації воєнних злочинів пояснила, за яких умов путін постане перед судом.

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