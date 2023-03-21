Два тижні боролася за життя: через російський снаряд загинула жителька Херсонщини

Днями провели в останню путь жительку Білозерки Ірину Науменко, яку поховали на кладовищі в Олександрівці поряд із ріднею. 27 лютого ворог підступно обстріляв мирних жителів Білозерки. «Прильот» стався у будинку, де проживала жінка. Внаслідок атаки вона отримала численні травми у власному домі, повідомляє «Білозерка.Інфо».

Протягом двох тижнів лікарі боролися за її життя, але, на жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. Її серце зупинилося.

Ірина, за словами знайомих, була світлою людиною, щирою, привітною, доброзичливою, завжди готовою прийти на допомогу іншим. 24 березня їй мало виповнитися 44. Але підступний ворог забрав у неї шанс на життя, яке вона присвячувала батькам, чоловікові, сину, доньці та улюбленій роботі.

«Це невимовний біль для рідних, важка втрата для всіх, чиє життя було пов’язане з Іриною та одне запитання на всіх — „За що?“ За що окупанти вбивають українців? За що діти залишилися без мами? Ми ніколи не зможемо пробачити те, що зробили з нашим життям росіяни, ніколи…» — йдеться у публікації.

Під дописом земляки залишають щемливі слова про загиблу.

«Це невимовний біль, тяжко повірити, що таке сталося. Іринка була світлою, доброю, щирою людиною, справжнім другом, співчуття рідним та близьким», — пише Любов Глиженко.

Нагадаємо, за оперативними даними Генштабу, окупанти розстрілюють прифронтові населені пункти, бо не в змозі прорвати оборону ЗСУ.

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