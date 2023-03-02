На Херсонщині окупанти атакували дронами людей, які стояли в черзі по гуманітарку: багато поранених (фото)

Росіяни продовжують атакувати українські міста. На Херсонщині армія рф обстріляла людей, які стояли в черзі за гуманітаркою. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«2 березня 2023 року збройні сили РФ, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл деокупованої території Херсонщини. У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ нанесла удар дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи. Наразі відомо про 9 травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються», — йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора також додали, що під час атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» уточнив, що інцидент стався в селі Козацьке Бериславського району. Туди приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори.

«Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі. Через підлу ворожу атаку поранення дістали 9 цивільних, серед них — учень 10 класу. 16-річний підліток отримав поранення правого стегна. Усіх постраждалих на власному транспорті самостійно евакуювали місцеві жителі до Бериславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу. Четверо поранених знаходяться у важкому стані, лікарі борються за їх життя», — йдеться у повідоомленні Telegram-каналу.

У Червоному Хресті України повідомили, що через постійні обстріли Херсона, волонтери організації призупинили видачу гуманітарної допомоги у гуманітарних штабах.

«Тепер вони тісно співпрацюють з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, квартальними комітетами та доставляють адресно гуманітарну допомогу до тих населених пунктів, які її найбільше потребують. Нещодавно була видача продуктових наборів World food program у Таврійському, Правдине, Новій Зорі Білозерської громади Херсонської області», — йдеться у повідомленні Червоного Хреста.

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