Не в змозі прорвати оборону ЗСУ, окупанти розстрілюють прифронтові населені пункти: оперативні дані Генштабу на 12 березня

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом минулої доби противник завдав 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, 2 з яких — по місту Запоріжжя. Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті — зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає. Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з них — по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення: двоє вбитих та троє поранених. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що під час обстрілу Херсона загинули троє осіб.

Коментуючи удари рашистів по мирних мешканцях президент України Володимир Зеленський зазначив:

«Ракети й артилерія, безпілотники та міномети — держава-зло використовує різну зброю. Але з однією метою. З метою знищити життя й не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі — це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин по продукти. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним! У Запоріжжі російська ракета вдарила по обʼєкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору й стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити».

В Генштабі також додали, що основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

«Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках», — йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом попередньої доби окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. Загалом від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

«На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької (області. — Авт.). Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення», — повідомили в Генштабі.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів. Загалом постраждали майже 40 населених пунктів.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак пояснив, чого чекати від дій окупантів на Донбасі.

Фото: Генштаб ЗСУ

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