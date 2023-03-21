Розвідували позиції ППО: в Одесі спіймали двох путінських агентів

Співробітники Служби безпеки в Одеській області затримали ще двох інформаторів російських спецслужб.

Зрадники збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони та стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону, повідомили в СБУ.



Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

Зловмисників затримали на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.

За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких — працівник комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси».

Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України.

У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточення.

Для комунікації з агресором використовували месенджери, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу — тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові викрили ворожого агента, який готував теракт проти льотчиків та командирів спецпідрозділів ЗСУ.

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