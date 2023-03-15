Готував теракт проти льотчиків та командирів спецпідрозділів ЗСУ: у Харкові викрили ворожого агента

У Харкові співробітники СБУ затримали чергового агента фсб, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців.

Як повідомили у спецслужбі, зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру.

Для цього він стежив за українськими захисниками — намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.

У «зоні особливої уваги» ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

Виявлені факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації.

Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи фсб у Бєлгородській області Саліцев А.П.

Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території рф.

Крім стеження за українськими захисниками, зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Для комунікації з фсб агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, днями СБУ затримала зрадника, який в окупації організував трансляцію телеканалів рф.

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