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Події

Вдарив господиню будинку в обличчя, зґвалтував та вбив: під Києвом винесли вирок робітнику-ремонтнику

15:35 21 березня 2023
Чоловік забив господиню насмерть

На Київщині оголосили вирок чоловіку, який зґвалтував 68-річну жінку, після чого забив її до смерті.

Посилаючись на матеріали справи, в обласній прокуратурі повідомили, що 33-річний мешканець Обухівського району наприкінці вересня 2021 року підрядився проводити ремонт у будинку потерпілої.

Під час обговорення робочих питань між ними виник словесний конфлікт, у ході якого засуджений вдарив жінку в обличчя та зґвалтував її. Після цього, він завдав потерпілій ще понад 35 ударів руками та ногами, від чого остання померла.

За підтримки публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (частина 5 статті 152 та частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання — 13 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме в СІЗО.

Нагадаємо, раніше схожий вирок було винесено і у справі про подвійне вбивство двох жінок у Львові, яке вчинив їх квартирант з Черкащини.

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