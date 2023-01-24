Убив з особливою жорстокістю: орендар позбавив життя власницю квартири та її доньку

У Львові, де нещодавно горіла багатоповерхівка, винесено вирок 50-річному містянину, якого суд визнав винним в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з особливою жорстокістю, та грабежі. За скоєне чоловік має відбути за гратами 15 років.



Як повідомила обласна прокуратура, обвинувачення у суді довело, що чоловік позбавив життя двох жінок — матір та доньку, у яких винаймав житло.

У березні 2020 року в одній із квартир на вул. Антоновича у місті Львові засуджений почав конфлікт з власницею квартири щодо заборгованості за оренду. Під час сварки він взяв ніж та завдав жінці множинних колото-різаних поранень, внаслідок чого остання померла на місці події.



Після цього фігурант дочекався приходу доньки потерпілої, зарізавши і її.



На додачу, тікаючи з місця злочину, вбивця у загальному коридорі пограбував мешканку сусідньої квартири — забрав 1500 гривень та мобільний телефон.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про новорічне вбивство у Львові, яке скоїв квартирант з Черкащини, який виявився рецидивістом.

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