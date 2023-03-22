Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зосередив увагу на подіяї річної давнини, коли Сили оборони звільняли Мощун на Київщині.

«Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни — боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун - маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні», — зазначив президент, який напередодні був на місці боїв.

Фото ОП

Він нагадав, що Мощун став «великим щитом Києва» — окупанти тричі намагалися здійснити там переправу основних сил і прорватися до столиці.

«Наші бійці тричі не давали цього зробити. І зрештою відтіснили ворога та змусили його відступити. Втримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали. Вистояв Київ, а з ним — і вся Україна. Були й інші такі кроки… Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині», — сказав Зеленський та додав: «Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста».

Фото ОП

За словами президента, у Мощуні буде збудовано меморіал на честь українських воїнів та звичайних мешканців населенного пункту, чиї життя забрала ця війна.

Також Володимир Зеленський розповів про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому головним питанням була ситуація на передовій.

«Головне питання — передова. Наші воїни, наші позиції, наше посилення. Доповідали командувачі, головком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги, — це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз», — зазначив він.

Нагадаємо, що ЄС погодив постачання Україні боєприпасів на два мільярди євро, а США — новий пакет допомоги на 350 мільйонів доларів.

Фото Офісу президента

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