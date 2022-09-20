Звільнені райони Харківщини повертаються до життя: Зеленський показав обнадійливі фото

У звільнені міста та селища Харківської області повертається нормальне життя. Вже майже тиждень пересувні відділення привозять та роздають пенсії. Відновлює роботу транспорт, залізниця. З'явилися ліки в аптеках. Ремонтуються лінії електропередач.

Фото зі звільнених районів опублікував президент Володимир Зеленський.

«Настане час — й відбудуємо все, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звісно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!» — написав президент у соцмережі.

Нагадаємо, на півдні ЗСУ також продовжують просування, звільняючи населені пункти. Українська армія постійно атакує наземні шляхи сполучення супротивника, ускладнюючи росіянам логістику. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що найближчими тижнями Україна може повернути більшу частину, якщо не всю, західну Херсонщину.

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