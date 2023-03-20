США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів, а ЄС поставить снарядів на 2 мільярди

У США заявили про новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

Як повідомляє вашингтонський кореспондент Al-Arabiya, озброєння поставлять із запасів Пентагону. Пакет допомоги включатиме, зокрема, боєприпаси для HIMARS, гаубиці, Bradleys, ракети HARM, протитанкових засобів та річкові катери.

Тим часом Євросоюз погодив план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд доларів, пише ВВС.

«Наша мета — надати боєприпаси Україні. Швидко, найбільша можлива кількість і за найменшою ціною» , — заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Російські війська в Україні щодня випускають близько 20 тисяч снарядів, а українська армія — у чотири-п'ять разів менше. Президент України Володимир Зеленський раніше просив європейських партнерів надати Києву мільйон одиниць боєприпасів, у тому числі 155 мм снаряди. За повідомленням агентства DPA, саме стільки нових артилерійських снарядів ЄС планує поставити Києву протягом найближчих 12 місяців.

Зазначається, що загалом ЄС сподівається, що постачання буде здійснюватися протягом наступних двох років. Передбачається, що країни, які надсилатимуть боєприпаси Україні, отримуватимуть компенсацію з європейських фондів. Наразі не відомо, чи зможуть взяти участь у реалізації цих планів країни, які не входять до Євросоюзу, зокрема Великобританія.

Експерти попереджають, що до моменту, коли нинішня політична угода призведе до конкретних постачань боєприпасів на поле бою, може пройти багато місяців.

Раніше голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол висловив сподівання, що і республіканці, і демократи чинитимуть тиск на Білий дім, щоб він погодився відправити в Україну ракети далекого радіусу дії та винищувачі F-16.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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