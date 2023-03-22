Попереду тільки Роналду: Селена Гомес стала першою жінкою, яка досягла 400 мільйонів підписників в Instagram

Менш ніж через місяць після того, як Селена Гомес обігнала Кайлі Дженнер як найпопулярнішу жінку в Instagram, вона досягла ще однієї віхи в соціальних мережах, пише glamourmagazine.co.uk. 30-річна поп-зірка стала першою жінкою, яка досягла 400 мільйонів підписників у додатку для обміну фотографіями. Гомес відсвяткувала це досягнення, виклавши добірку фотографій, на яких вона позує з шанувальниками, підписавши карусель: «Хотіла б я обійняти всі 400 мільйонів вас».

Лише через день вона вже має 401 мільйон підписників. Тим часом, Дженнер залишається близько позаду з 382 мільйонами, а футболіст Кріштіану Роналду утримує перше місце з 563 мільйонами підписників.

Хоча Селена Гомес, безумовно, вдячна своїм прихильникам, вона відверто говорить про те, як соціальні мережі та жорстокі коментарі, що соромлять її тіло, вплинули на її психічне здоров'я. «Моя вага постійно коливалася, тому що я приймала певні ліки. І, очевидно, люди просто не змирилися з цим, — сказала Гомес в одному з останніх інтерв’ю. — Було схоже на те, що вони не могли дочекатися, щоб знайти щось, що могло б мене принизити. Мене соромили за те, що я набрала вагу через свій вовчак. Я брехала. Я виходила в Інтернет, розміщувала свою фотографію і казала: „Це не має значення. Я не приймаю те, що ви кажете“. Весь цей час, перебуваючи в кімнаті, я публікувала пости і плакала, тому що ніхто не заслуговує на те, щоб чути такі речі. Я просто думаю, що це так несправедливо».

У середині лютого зірка обговорила свою присутність у соціальних мережах з Vanity Fair, підтвердивши, що її Instagram досі веде її помічник, а TikTok — єдиний додаток на її телефоні.

«Люди можуть назвати мене потворною або дурною, а я така: „Неважливо“. Але ці люди деталізують. Вони пишуть коментарі, такі конкретні і злісні. Я постійно плакала. У мене постійно була тривога… Я так більше не могла. Це була марна трата мого часу».

Тим не менш, Гомес розповіла Vanity Fair, що їй подобається спілкуватися з фанатами онлайн і слухати їхні історії.

Нагадаємо, Селена Гомес розповіла про розрив з Джастіном Бібером: «Це найкраще, що коли-небудь траплялося, але він розбив моє серце».

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