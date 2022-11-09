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Шоу-бізнес

«Це найкраще, що коли-небудь траплялося, але він розбив моє серце»: Селена Гомес про розрив з Джастіном Бібером

21:30 9 листопада 2022
Селена Гомес та Джастін Бібер

Поп-зірка Селена Гомес у своєму останньому документальному фільмі «Мій розум і я» розкрила відверті та емоційні моменти про колишнього, які, за її словами, «розбили їй серце». 30-річна артистка зустрічалася з 28-річним Джастіном протягом восьми років, але стверджує, що розрив дозволив їй навчитися «обирати себе і знову обирати життя». Це надихнуло її на хіт 2020 року Lose You to Love Me, який вона написала всього за 45 хвилин.

«Я відчуваю, що мені довелося пережити найгірший з можливих розривів, а потім просто забути все, як по маху руки, це було дійсно незрозуміло, — сказала вона, виступаючи на прем'єрі фільму, в інтерв'ю американському виданню Variety — Можливість побачити цю версію себе і спостерігати за тим, як розбивається моє серце, знати, що я колись була тією дівчиною… Я просто хотіла б обійняти цю версію себе, але я відчуваю, що було важливо поділитися нею, тому що я хотіла, щоб люди почали говорити про це. Я така, яка я є, і всі це бачать».

Додамо, що Селена не лише створила собі ім'я в акторській індустрії, але й є визнаною співачкою, яка продала понад 210 мільйонів синглів по всьому світу і зібрала понад 45 мільярдів глобальних потоків своєї музики. Окрім своїх співочих та акторських досягнень, 30-річна зірка відома своїми попередніми стосунками з музичною зіркою Джастіном Бібером, з яким остаточно розійшлася у 2018 році. З тих пір Джастін одружився на супермоделі Хейлі Болдуін і був змушений розвіяти чутки про те, що вона «вкрала» Джастіна у Селени. Адже відносини з Хейлі почалися після розставання Селени і Джастіна.

Нагадаємо минулорічну церемонію «Вибір народу», де Селена Гомес перемогла у категорії «Найкраща комедійна телеактриса».

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