Акція «Піймай баригу» набирає обертів. Що говорять про «полювання» на розповсюджувачів зірки та герої

Зірки естради, захисники України з фронту почали активно коментувати гучну акцію анонімного мецената. Вона стартує вже за кілька тижнів по всій країні. Щойно все почнеться, кожен зможе отримати в рамках акції «Піймай баригу» щедру грошову винагороду в доларах. Одразу після того, як допоможе викрити торговця небезпечними препаратами чи розповсюджувача, повідомляють «Українські новини».



Співачка Ірина Федишин заявила, що акцію підтримує та вважає: саме такий спосіб, як контроль з боку суспільства, зможе допомогти подолати злочинний бізнес.

«Ніколи з цим не стикалася, але знаю, що це велике лихо. Фінал — це смерть людини», — розповіла співачка в інтерв'ю блогеру Стасу Домбровському.



Когось із близьких втратила через наркотики народна артистка України Наталія Могилевська. Для дилерів найпопулярніші артисти — це мета номер один, упевнена вона.

Загибель людей від залежності співачка спостерігала у ближньому колі та запевняє: лише одиницям вдалося перемогти у цій боротьбі. «І навіть зі мною пробували таке робити. Акція, анонсована блогером Стасом Домбровським, так блискавично розлетілася не лише соцмережами, а навіть маршрутками, саме тому, що проблема боротьби з незаконною торгівлею препаратами близька багатьом», — впевнена Могилевська.



Чим ще поділилася Наталія Могилевська та як оцінила перспективи акції — дивіться в інтерв'ю Домбровському. Він уже записав цілу серію бесід — з Іриною Федишин, Златою Огневич, бійцями підрозділів, які зараз захищають Україну, — Давидом «Хіміком» та Данилом «Моджахедом».

«Це дуже крута акція!» — каже співачка Злата Огневич. Вона зізналася, що на її батьківщині, у невеликому містечку біля моря, з так званими баригами були знайомі майже всі. Чи були в її оточенні наркомани, чи варто підтримувати акцію «Піймай баригу», Огневич також обговорювала з блогером Домбровським. Артистка закликала суспільство не бути байдужим.



Про що ще розповіли зірки та герої, чим поділилися з Домбровським і як тема наркотиків розкривається на фронті, — про все це можна дізнатися вже дуже скоро. Блогер підготував ролик і планує й надалі стежити за реакцією суспільства.

«Попереду новий матеріал із зірками та лідерами думок. Сама акція стартує в середині квітня», — зазначив Домбровський.

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