У Києві запроваджують новий режим роботи громадського транспорту: що корисно знати

В Києві, де вирішили зменшити тривалість комендантської години, із 26 березня громадський транспорт працюватиме на годину довше. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Офіційний портал Києва.

«Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені і в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину», — зазначив Поворозник.

За його словами, із 26 березня:

• наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;

• метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;

• фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.

Зазначимо, що актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів, є на сайтах КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен». Окрім того, сервіс руху транспорту є у застосунку «Київ Цифровий».

Як писали «ФАКТИ», раніше про можливі зміни в роботі міського транспорту столиці повідомляв мер Києва Віталій Кличко.

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