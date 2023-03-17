Скорочення комендантської години у Києві: як працюватимуть транспорт, магазини та заклади

Після скорочення тривалості комендантської години 26 березня 2023 року громадський транспорт та магазини також змінять графік роботи — вони працюватимуть на годину довше.

Про це повідомив мер Києва Володимир Кличко у Telegram-каналі.

За його словами, попри продовження роботи підземного та наземного громадського транспорту, а також магазинів, торговельних центрів та ресторанів, враховуватиметься і час на те, щоб працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Кличко додав, що комендантську годину скоротять також і в Київській області та у більшості обласних центрів України.

Нагадаємо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці, у громадських місцях та переміщуватися транспортом чи пішки. Якщо людина порушує це обмеження, комендантський патруль має право зупинити її та перевірити наявність документів, щоб встановити причину порушення комендантської години.

Фото Національної поліції

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