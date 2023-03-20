У Києві скоротили комендантську годину та продовжили час торгівлі алкоголем

З 26 березня 2023 року комендантська година в Києві діятиме з 00:00 до 05:00, громадський транспорт та магазини також змінять графік роботи — вони працюватимуть на годину довше.

Таке рішення ухвалили в КМВА. «Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація. Ми враховуємо усі гарантії захисту населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання», — зазначив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

А вже з 27 березня в столичних магазинах та торгівельних мережах алкогольні напої дозволять продавати з 11:00 до 21:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Зазначається, що це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції.

Нагадаємо, що після початку широкомасшабного вторгнення у магазинах було заборонено продавати алкоголь. Дозвіл на це надали лише у квітні, після того, як рашистів відкинули від столиці. Спочатку алкогольні напої дозволяли купувати до 16:00, а згодом — і до 19:00.

Фото Pixabay

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