Постраждала дитина: у Софіївській Борщагівці під Києвом авто зачепило 6-річного хлопчика, який вибіг на дорогу

Під Києвом авто травмувало дитину — це сталося в одному з нових житлових кварталів Софіївської Борщагівки. Як розповіли у Поліції Київщини, 22 березня 6-річний хлопчик грався у дворі.

Якоїсь миті, вибігаючи з-за припаркованого автомобіля на проїжджу частину, дитина вдарилась об задню бокову частину автомобіля «Chevrolet», який у цей час рухався.

На місці інциденту

Дитину терміново госпіталізували з переломом ноги до лікарні. Нині хлопчик вже перебуває вдома під наглядом батьків.

Слідство у справі здійснює Бучанське управління поліції Київщини, яке й має встановити, чи не порушив водій правила дорожнього руху.

Нагадаємо, у листопаді водій під наркотиками теж на Київщині збив двох дівчаток, які гралися біля двору. На жаль, жодна з них не вижила.

Фото поліції

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