Водій під дією наркотиків вбив на дорозі двох дівчаток: рідні вимагають перекваліфікувати справу

Вже два місяці дві молоді родини кожні вихідні несуть для своїх донечок на кладовище у Сквирі Київської області квіти, цукерки та улюблені іграшки дітей. Життя, кажуть батьки, тепер для них втратило сенс, а сльози здається, й не висихають. 3 жовтня серед білого дня автомобіль, за кермом якого знаходився їхній хворий на епілепсію односелець, наїхав на дівчаток. В результаті 7-річна Мілана Шилова та 8-річна Злата Ярова загинули. У крові водія слідчі виявили наркотичні речовини. Родичі загиблих не можуть зрозуміти, яким чином він отримав права, та вимагатимуть перекваліфікації справи й максимально суворого покарання.

«Мілана — єдина та така бажана дитина для нас із дружиною. Вона займалась танцями — брейком, вчила англійську мову, — розповів „ФАКТАМ“ тато дівчинки Артем Шилов. — Слухняна, самостійна та відповідальна — такою вона була. Ми не відпускали її на жваві вулиці, донька знала про правила безпеки й дотримувалась ПДР. Коли почалось повномасштабне вторгнення, донечка навчалась у першому класі столичної школи. Оскільки ситуація була складною, вирішили побути у батьків дружини у Сквирі. Потім у Києві стало безпечніше, але заклади освіти не працювали. Тому вирішили залишити Мілану у дідуся та бабусі, а самі повернулись на роботу. Кожні вихідні ми її навідували. Після 1 вересня донечка залишилась у родичів та навчалась дистанційно. Їй дуже подобалось у Сквирі, напередодні я казав їй, що вже пора додому. Але Міланка попросила побути ще два тижні, мовляв, така гарна та тепла погода… За два тижні до трагедії донечці виповнилось сім років. Ми влаштували їй маленьке свято, запросили друзів, і вийшло так, що те спільне фото зі Златою — їхнє останнє…»

Останнє фото дівчаток на дні народження Мілани

За словами тата, весь час, який донечка провела у рідних, вона гралась поблизу їхнього будинку на вулиці Мічуріна.

«Вона асфальтована, але всі водії завжди їздили тудою акуратно, бо знали, що граються діти. Так само це знав винуватець аварії 29-річний Олександр Х. За словами місцевих, раніше він працював вантажником в одному із супермаркетів у Сквирі. Чим займався наразі, не знаю, — додає чоловік. - 3 жовтня Міланка та Злата стояли на узбіччі спиною до кермувальника. Вони його навіть не бачили, це підтверджують дві інші дівчинки, які знаходились поруч із ними. Камери встановили, що водій їхав зі швидкістю близько 120 кілометрів на годину. Як він опинився на узбіччі, невідомо. Мою дочку він протягнув на капоті 200 метрів й потім скинув на асфальт. Зорянка потрапила під удар з правого боку, її він переїхав. Інших врятувало те, що одна дівчинка збирала яблука, інша — вилізла на дерево. Єдине, що зупинило кермувальника, — пробите колесо. Його почало заносити й відкинуло на сусідський паркан. Слідів гальмування навіть не виявлено. Злата загинула миттєво від отриманих травм, а моя донька, за словами судмедексперта, пожила ще хвилини. У Мілани були перелом ноги, пошкодження на тілі та обличчі, крововтрата з голови стала фатальною. Медики, які приїхали, не змогли її врятувати».

Мілана з батьками

Згорьований батько зазначає: замість того, щоб кинутись рятувати дітей, водій, якому очевидці допомогли вийти з машини, просто пішов в іншому напрямку — до траси на Київ.

«Після того його повернули на місце і почали допитувати та брати аналізи. Жодного каяття, розпачу чи співчуття з його уст не пролунало. Присутня була й матір водія, вона так глянула на мою мертву донечку, наче то не дитина, а якась кішка чи собака лежала. Й то, навіть загиблу тварину шкода. А тут — байдужість! Вже потім я дізнався, що цей Олександр Х. страждає на епілепсію і того дня, як і завжди, випив таблетки, які містять наркотичні речовини. Мова йде про синтетичну марихуану. Напади у нього трапляються 3−4 рази на місяць. Як з такою хворобою ця особа змогла отримати права у 2014 році?! Жителі Сквири розповідали, що Олександр Х. неодноразово порушував ПДР, у його біографії — дві 124-і статті КУпАП (порушив правила дорожнього руху, сплатив штраф) та одна 130-а стаття (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння), яка закрита за рішенням суду. Коли читаєш постанову, відразу видно, що відмазали. Питання до батьків, які зі шкури вилазять, щоб і цього разу відмазати свого синка: як ви взагалі живете на цьому світі після такого?»

Дзвінок від адвоката підозрюваного Артем Шилов отримав лише наступного дня, коли вибирав білу сукню своїй донечці. Адвокат пропонував кошти на поховання.

«Я йому відповів, що не потрібно. Ви ж розумієте, в якому стані я тоді був. Дівчаток ми поховали майже поруч, часто їздимо до них, болить аж до неба. 11 листопада минуло 40 днів за дітьми. В принципі, ці вибачення чи каяття мені не потрібні вже. Дітей не повернеш, — із сумом каже батько. — Як нам відомо, слідство триває, правоохоронці очікують на результати деяких експертиз. Ми будемо вимагати, щоб статтю за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, перекваліфікували на умисне вбивство. Ба більше, таку людину слід позбавити прав на все життя, бо страшно, що колись під його колесами можуть опинитись інші невинні люди».

За два тижні до трагедії Мілані виповнилося сім років

Сотні людей у Сквирі стали на захист родин, які втратили дітей. Люди не приховують: водій дійсно мав проблеми, коли сідав за кермо.

«Те, що в нього епілепсія, це не є показником, що він має право так літати по населеному пункту, та й за законом йому не мали права видати водійське посвідчення. Потрібно дізнатись, хто видав довідку, що він здоровий, і не має ніяких захворювань, хто видав водійське посвідчення, — каже місцева жителька Юлія Пржегарлінська. — Яка ж епілепсія, якщо швидкість авто було приблизно 120 км/год, якщо після того, як він врізався в дерево, мав наміри втечі? Коли знайомі працюють в лікарні, то й довідки можна „попідкуплювати“! Це в нього не перша ДТП, але там всі були живі й здорові. Та після багатьох „зам'ятих“ аварій він знову порушував правила дорожнього руху, не раз сідав на різні види транспорту в „різному“ стані! Олександр на скутері врізався в мою хрещену, якій не компенсував ні копійки після того. А тут батькам навіть і компенсація не потрібна, бо двох маленьких янголят вже не повернути. Він не вартий ніяких пом’якшень по закону».

Водій збив дівчаток і врізався в дерево

Як повідомила ФАКТАМ" речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова, за даними слідства, в м. Сквира Білоцерківського району ввечері 3 жовтня 2022 року підозрюваний, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, скоїв наїзд на двох дітей.

«Дівчинка 7 років від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці ДТП, а 8-річна — у кареті швидкої медичної допомоги. Чоловік намагався залишити місце аварії, проте був зупинений свідками. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель двох дітей (ч. 4 ст. 286−1 КК України). Запобіжний захід обрано — це тримання під вартою без альтернативи. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у ДТП на Хмельниччині загинуло подружжя з Харкова, яке тікало від війни. Їхня дитина отримала травми. А під Києвом п’яний водій вбив дитину з Херсонщини.

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