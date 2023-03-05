В жахливій автотрощі в Румунії постраждала багатодітна сім’я з Одещини

У страшній автокатастрофі, яка сталась на території Румунії, постраждала сім’я соціального педагога Кілійської школи № 2, що на Одещині, Любові Трифонової. Одна з чотирьох дітей жінки загинула на місці. Ще двоє дітей та мама отримали травми різного степеню важкості, зазначає bessarabiainform.com.

Відомо, що Любов з дітьми поверталася з Румунії в Україну. Трагедія трапилася в ніч з 1 на 2 березня неподалік міста Бухарест. Обставини події розслідують поліцейські Румунії. Автівка розтрощена вщент. Наразі до сусідньої держави прибули близькі родичі сім’ї, батько повертається з рейсу.

«Любов Олегівна, мати чотирьох дітей, та її старша дочка Анастасія, учениця шостого класу, внаслідок аварії отримали травму хребта різного ступеню важкості», — пише у коментарях знайома родини Анна Білоус.

Загибла дівчинка

У коментарях земляки залишають слова співчуття, зазначаючи, що те, що сталось — «страшний біль». Коли саме прощатимуться із загиблою дівчинкою в Україні, поки невідомо. Лікування та відновлення на території іншої держави для родини Трифонових буде довготривалим і потребуватиме чималих фінансових витрат. Голова відділу освіти Кілійської громади Сергій Мергут закликав підтримати родину у такий складний момент морально і фінансово.

Посилання для підтримки: 4149 6293 8893 4416 (Трифонов Сергій Олександрович — батько).

Нагадаємо, днями в Києві авто на швидкості влетіло в трактор комунальників, є жертви, а під Києвом легковик здійснив наїзд на 9-річного хлопчика.

610

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram