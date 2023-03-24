Борги потрібно сплатити до травня: названо умову отримання субсидії у новому сезоні

Невдовзі в Україні закінчиться опалювальний період й отримувачам субсидії на оплату послуг ЖКГ будуть їх перераховувати вже на наступний, неопалювальний період. Варто пам`ятати, що субсидіантів, які мають борги, можуть позбавити виплат.

Як пише 24tv.ua, напередодні перепризначення виплат боржникам варто подумати про погашення заборгованості за комуналку.

Також варто пам`ятати, що деяких субсидіантів можуть не лише позбавити виплат, але й змусити повернути гроші.

Це відбувається у випадках, коли людина не повідомила державу про свої реальні доходи:

у заяві чи декларації була зазначена невірогідна інформація і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень);

людина не повідомила про виникнення обставин, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів.

Раніше у Пенсійному фонді називали й інші чинники, що впливають на призначення субсидій чи відмові в ній. Зокрема, наявність депозиту на суму понад 100 тисяч гривень або вартістна покупка на суму понад 50 тисяч гривень протягом року, що передував зверненню по держдопомогу.

Фото Pixabay

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