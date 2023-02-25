Можуть залишити без субсидії: за які покупки українців позбавляють виплат від держави

З 1 лютого українці, які отримують субсидії, мають знімати гроші з рахунків та самостійно переказують їх комунальним підприємствам за спожиті послуги. У деяких випадках допомогу від держави можуть не призначити.

Якщо хтось з членів родини, котра отримує субсидію на оплату комуналки, здійснив за рік до призначення пільги покупку на суму понад 50 тисяч гривень, або в банку з'явився депозит у розмірі понад 100 тисяч гривень, то субсидію на новий період не призначать. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Факт придбання нового житла не враховується при призначенні субсидій за умови, що дану операцію було здійснено за рахунок продажу старої квартири. У такому разі доходи від продажу не враховуватимуться у сукупному доході сім’ї при розрахунку. Але існує важлива умова — обидві квартири або будинки мають бути єдиним житлом у субсидіанта. Це факт при призначенні субсидії треба буде довести документально.

Субсидію не призначать, якщо у власності когось з членів сім’ї є транспортний засіб, випущений менше ніж п’ять років тому.

Українці зобов’язані при складанні декларації для оформлення субсидії вказати всіх членів своєї сім’ї та весь дохід. Якщо приховати інформацію у декларації, то понаднормово сплачену субсидію можуть змусити повернути через суд.

Ще однією з причин відмови у виплаті субсидії є борги зі сплати комунальних послуг. Допомогу не продовжать, якщо є заборгованість за комунальні послуги понад три місяці, а сума перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн).

Нагадаємо, при призначенні субсидії враховуються доходи подружжя, навіть якщо вони не проживають разом.

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