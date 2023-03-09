Невчасне передання показників лічильника: як через це можна втратити субсидію

Частина українців користується субсидіями при оплаті житлово-комунальних послуг. Але допомогу можуть скасувати якщо людина має борг з оплати комуналки.

Іноді заборгованість може бути «віртуальною» через неправильний розрахунок автоматичної системи. Впливають на це дані лічильників, котрі більшість наших співгромадян нерідко забувають передавати вчасно, розповідає «На Пенсії».

Найчастіше без субсидійних виплат у подібній ситуації можна залишитися вже наступного сезону — коли в системі з'явиться позначка «боржник», котрий постійно не доплачує за спожиті послуги.

Зазвичай, дані потрібно передавати компаніям майже в один і той самий проміжок часу: за спожитий газ — з 1 по 5 число місяця, за електроенергію — у два останні та три перші числа місяця. В іншому випадку дані не приймаються, адже система не встигає їх обробити до формування нових квитанцій.

Якщо ж показники не подавати або робити це пізніше, оператори самостійно формують дані щодо спожитого обсягу (за формулою планового місячного обсягу споживання). Саме це і впливає на кінцеві суми у платіжках.

Щоб не втратити субсидію, субсидіант повинен актуалізувати реальні дані лічильників з тими, що подаються у платіжках.

Слід передати показники у чітко визначений період місяця. Якщо з різних причин ці дані система не приймає, доведеться звернутися до постачальників послуг (обленерго чи облгазу) із заявою.

При цьому у відомстві можуть попросити фото з показаннями лічильника з підтвердженням актуальної дати (сфотографувати поруч чек з магазину, свіжий номер газети чи інший паперовий носій, на якому відображено поточну дату).

Перерахунок показань, наприклад, газового лічильника зазвичай займає не більше 10 днів з моменту подачі заяви.

Раніше повідомлялось, хто має право на субсидію та які умови нарахування допомоги від держави.

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram