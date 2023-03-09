38.07 / 38.78 39.93 / 40.78
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Невчасне передання показників лічильника: як через це можна втратити субсидію

18:50 9 березня 2023
лічильник

Частина українців користується субсидіями при оплаті житлово-комунальних послуг. Але допомогу можуть скасувати якщо людина має борг з оплати комуналки.

Іноді заборгованість може бути «віртуальною» через неправильний розрахунок автоматичної системи. Впливають на це дані лічильників, котрі більшість наших співгромадян нерідко забувають передавати вчасно, розповідає «На Пенсії».

Найчастіше без субсидійних виплат у подібній ситуації можна залишитися вже наступного сезону — коли в системі з'явиться позначка «боржник», котрий постійно не доплачує за спожиті послуги.

Зазвичай, дані потрібно передавати компаніям майже в один і той самий проміжок часу: за спожитий газ — з 1 по 5 число місяця, за електроенергію — у два останні та три перші числа місяця. В іншому випадку дані не приймаються, адже система не встигає їх обробити до формування нових квитанцій.

Якщо ж показники не подавати або робити це пізніше, оператори самостійно формують дані щодо спожитого обсягу (за формулою планового місячного обсягу споживання). Саме це і впливає на кінцеві суми у платіжках.

Щоб не втратити субсидію, субсидіант повинен актуалізувати реальні дані лічильників з тими, що подаються у платіжках.
Слід передати показники у чітко визначений період місяця. Якщо з різних причин ці дані система не приймає, доведеться звернутися до постачальників послуг (обленерго чи облгазу) із заявою.

При цьому у відомстві можуть попросити фото з показаннями лічильника з підтвердженням актуальної дати (сфотографувати поруч чек з магазину, свіжий номер газети чи інший паперовий носій, на якому відображено поточну дату).

Перерахунок показань, наприклад, газового лічильника зазвичай займає не більше 10 днів з моменту подачі заяви.

Раніше повідомлялось, хто має право на субсидію та які умови нарахування допомоги від держави.

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Рибам — шанс змінити життя, Стрільцям — підйом кар’єрними сходами, Ракам — везіння у справах: гороскоп на 9 березня

лампа

Тариф на електроенергію зросте: коли й кому доведеться платити більше

військовий

Чи можуть мобілізувати людину, в якої родич має інвалідність: адвокат назвав умови

гаманець

Що потрібно тримати у гаманці для того, щоб залучити чи зберегти багатство

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту