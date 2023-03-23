Навчаються в американській школі, освоюють три мови: як живуть діти Пугачової та Галкіна в Ізраїлі

Діти Пугачової та Галкіна, Ліза і Гаррі, змалку були улюбленцями публіки. Максим Галкін багато розповідав про них у соціальних мережах, ділився їхніми успіхами в інтерв'ю.

Після того, як сім'я перебралась в Ізраїль, публіці доводиться задовольнятися лише крихтами інформації, пише пропагандистський сайт КП.

Відомо, що подружжя оселилося у великому будинку в Герцлії, що за десять кілометрів від Тель-Авіва. З чуток, будинок купив Максим Галкін. По господарству Примадонні, як і в росії, допомагає спеціально найнятий персонал.

Єдине, чим зірці довелося займатися самій — підшукувати школу спадкоємцям.

У Москві Гаррі та Ліза навчалися в елітній приватній гімназії. Звідти їм довелося піти на початку третього року навчання. До своїх дев'яти років двійнята демонстрували непогану ерудицію, добре розмовляли французькою та освоювали англійську.

Навчання дітей тоді обходилося сімейству приблизно півтора мільйона рублів на рік.

В Ізраїлі Примадонна переглянула не одну школу, та врешті зупинила свій вибір на одній з найпрестижніших і найдорожчих приватних шкіл країни. Вона хоч і знаходиться у сусідньому від Герцлії місті, але авто дістатися до неї від будинку зірок можна за 15−20 хвилин.

Це американська міжнародна школа, після закінчення якої діти отримують диплом, що дозволяє вступати до вищих навчальних закладів США та Європи. Викладають там англійською мовою, додатково навчають також французьку та іврит. Обходиться це Галкіну недешево: за навчання потрібно платити чотири мільйони рублів на рік за двох дітей.

Тепер новинами про спадкоємців опальне сімейство ділиться вкрай рідко, проте публіка продовжує любити Гаррі і Лізу. Шанувальники зазначають, що діти ростуть не розбещеними та кмітливими.

Нагадаємо, фанати Примадонни вважають, що після переїзду до Ізраїлю Пугачова стала виглядати набагато молодшою та свіжішою.

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