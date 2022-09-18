«Солідарна з чоловіком»: Пугачова попросила визнати її іноагентом слідом за Галкіним

У неділю, 18 вересня, російська співачка Алла Пугачова попросила міністерство юстиції росії визнати її іноземним агентом слідом за чоловіком — гумористом і телеведучим Максимом Галкіним .

Текст звернення вона опублікувала у соціальних мережах.

«Звернення до Мін'юсту росії. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом росії, що бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорну мету, які роблять нашу країну вигнанцем і обтяжують життя наших громадян», — йдеться у публікації.

Як відомо, Галкіна внесли до реєстру фізосіб-іноагентів минулої п'ятниці. Пізніше гуморист прокоментував цей факт і заявив, що «не займається торгівлею совістю».

До речі, в росії вірності Примадонни чоловікові-бунтареві знайшли своєрідне пояснення — росЗМІ промимрили щось про постулати Каббали, яким нібито слідує Галкін і «тисне» на дружину. При цьому гуморист називає Пугачову своїм справжнім однодумцем та другом.

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