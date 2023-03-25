В зв’язку з переходом на літній час? У Києві транспорт ходитиме довше (дата та графіки)

В Києві з неділі, 26 березня, коли країна перейде на «літній час», громадський транспорт працюватиме довше.

Нововведення стосується як наземного транспорту, так і метрополітену, і фунікулера, повідомили у КМДА.

«Із 26 березня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше», — йдеться в повідомленні.

А саме:

наземний транспорт — із 05:30 до 23:30;

метрополітен — із 06:00 до 23:00;

фунікулер — із 07:00 до 22:00.

Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і час відправлення останніх рейсів, розміщено на сайтах КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен». Окрім того, сервіс руху транспорту є у застосунку «Київ Цифровий».

Раніше повідомлялося, що комендантську годину в Києві скоротять уже 26 березня. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 ранку.

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