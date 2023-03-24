Перехід на літній час 2023: як перевести годинник на телефоні та ноутбуці

У 2023 році в Україні відбудеться перехід на літній час в останню неділю березня, тобто в ніч з суботи на неділю. О 3 годині ночі стрілки годинника необхідно перевести на одну годину вперед — він повинен показувати чотири години ранку. Це стосується механічних годинників.

Що стосується електронних пристроїв — мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та комп’ютерів — переважно вони переходять на літній час автоматично. Але не всі гаджети.

Як перевести час на телефоні

Зараз девайси на базі Android та iOS переходять на літній/зимовий час самостійно. Тільки варто заздалегідь перевірити в налаштуваннях меню «Дата і час» та переконатися, що на смартфоні встановлено автоматичне встановлення часу.

Якщо ви користуєтеся кнопковим телефоном, який не підключений до інтернету, система не зможе перевести годинник самостійно. Для цього потрібно зайти в «Налаштування» та вибрати відповідне меню дати та часу.

Як перевести час на ноутбуці, ПК

Комп’ютери та ноутбуки переводять годинник автоматично. Це стосується будь-якої операційної системи — як Windows, так і IOS. Щоб переконатися, що функція автоматичного переведення годинника увімкнена, на панелі завдань Windows клацніть правою кнопкою миші на годиннику та виберіть меню «Налаштувати дату й час». У вікні ви побачите два пункти:

Установлювати час автоматично.

Установлювати часовий пояс автоматично.

Обидва перемикачі мають бути активними. І ви зможете самостійно установити актуальний час.

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