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Події

Не пожалів маму дружини: на Миколаївщині зять облив бензином та підпалив тещу

16:29 25 березня 2023
суд

На Миколаївщині засудили до 14 років ув’язнення чоловіка, який жорстоко вбив 84-річну жінку. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Трагедія сталася у селі Снігурівка у жовтні 2021 року. 64-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у ході сварки облив бензином свою 84-річну тещу та підпалив.

Від отриманих тілесних ушкоджень у виді опіків, ускладнених розвитком больового шоку, жінка померла на місці.

Зловмисник перебуває під вартою.

Раніше за таке саме вбивство судили на Волині. Там чоловік теж вбив тещу з особливою жорстокістю.

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