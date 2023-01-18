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Стікала кров’ю протягом доби: на Волині чоловік убив тещу з особливою жорстокістю

12:05 18 січня 2023
Стікала кров'ю протягом доби: на Волині чоловік убив тещу з особливою жорстокістю

На Волині суд виніс вирок 57-річному жителю села Заболоття Ковельського району, який вже вдруге скоїв умисне вбивство, цього разу — з особливою жорстокістю.

Як повідомили в обласній прокуратурі, новою жертвою стала 75-річна теща зловмисника, з якою той вступив у конфлікт. Не дібравши слів, чоловік почав жорстоко бити літню жінку, продовжуючи ці тортури протягом доби. Врешті потерпіла померла від забоїв. Все сталося 16 грудня 2021 року.

Відомо, що за півроку до події, у травні 2021 року, чоловік звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за вбивство, вчинене у 2015 році на території рф.

Взявши до уваги клопотання прокуратури, суд виніс вирок — 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулої осені моторошні події відбулися у Сарнах на Рівненщині — там чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, застрелив тестя, поранив швагра й вдарив по голові прикладом тещу.

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