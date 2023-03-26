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Збірна України з футболу розпочинає шлях до Євро-2024: анонс матчу проти Англії

12:01 26 березня 2023
Збірна України з футболу розпочинає шлях до Євро-2024: анонс матчу проти Англії

У неділю, 26 березня, збірна України з футболу проведе перший матч проти збірної Англії у рамках відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Про це йдеться в повідомлення на сайті турніру.

Матч відбудеться на стадіоні «Вемблі» у Лондоні о 19:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи з футболу 2024 або Євро-2024 пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. Остаточний перелік учасників турніру буде визначено у березні наступного року.

У компанії Favbet побажали українській збірній перемоги та закликали продовжувати донатити для ЗСУ.

«Дякуємо нашим захисникам за можливість збірної виступати на міжнародній арені та нести прапор України. Favbet з вірою у перемогу», — зазначили у компанії.

Орієнтовні склади на матч Англія — Україна

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Тріпп'єр — Філліпс, Райс, Беллінгем — Сака, Кейн, Фоден

Україна: Трубін — Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Зінченко — Циганков, Маліновський, Мудрик — Довбик

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