Збірна України з футболу розпочинає шлях до Євро-2024: анонс матчу проти Англії
У неділю, 26 березня, збірна України з футболу проведе перший матч проти збірної Англії у рамках відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Про це йдеться в повідомлення на сайті турніру.
Матч відбудеться на стадіоні «Вемблі» у Лондоні о 19:00 за київським часом.
Чемпіонат Європи з футболу 2024 або Євро-2024 пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. Остаточний перелік учасників турніру буде визначено у березні наступного року.
У компанії Favbet побажали українській збірній перемоги та закликали продовжувати донатити для ЗСУ.
«Дякуємо нашим захисникам за можливість збірної виступати на міжнародній арені та нести прапор України. Favbet з вірою у перемогу», — зазначили у компанії.
Орієнтовні склади на матч Англія — Україна
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Тріпп'єр — Філліпс, Райс, Беллінгем — Сака, Кейн, Фоден
Україна: Трубін — Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Зінченко — Циганков, Маліновський, Мудрик — Довбик
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