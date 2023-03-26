«Ми виходимо на 2025 рік»: генерал Муженко про можливі терміни завершення війни росії проти України

Війна сама собою не закінчиться. Вона продовжуватиметься доти, доки росія не досягне своєї мети, або поки ми її не розгромимо на полі бою. Про це «ФАКТАМ» заявив колишній начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних Сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко .

«Цей дощ надовго» , — сказав генерал. За його словами, через рік «ми будемо десь на фінішній прямій до закінчення війни».

«Якщо тільки якісь політичні домовленості не перервуть цей процес війни. Наприклад, восени чи взимку для проведення якихось виборів. Можливо, для зміни сприйняття нашим політичним керівництвом сьогоднішньої ситуації. Не знаю «, — додав колишній головком ВСУ.

Коментуючи версії про глобальні плани Кремля у війні проти України, Муженко сказав: «Наприклад, росіяни мають на меті (окупувати. - Авт.) правобережну Україну, хоча б від Харкова та Полтави на південь, і у них це виходить. Так що ж може бути на наступний рік (у планах росії. — Авт .)? Яка стратегічна операція? Або повністю вся лівобережна Україна, або, можливо, південь правого берега».

Якщо росія зважиться на реалізацію цього завдання щодо окупації лівобережної України, то тоді, вважає колишній головком ЗСУ, за термінами закінчення війни в Україні «ми виходимо на 2025 рік — 80-річчя Перемоги (з урахуванням російського символізму. — Авт .)».

«Але дуже сподіваюся, що цей сценарій ніколи не справдиться», — додав генерал.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» генерал Віктор Муженко заявив, що у нас є всі можливості та шанси розгромити росію на полі бою .

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