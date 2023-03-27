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Події

Смертельна ДТП у Києві: у машини вирвало двигун й відкинуло на кілька метрів, водій загинув

10:55 27 березня 2023
Рятувальники

У Києві на вулиці Олени Теліги легковик під час руху зачепив відбійник, після чого його відкинуло на тротуар, де машина влетіла в дерево. Сила удару була такою, що в автомобіля вирвало двигун, а водій загинув.

Про це повідомили в соціальних мережах.

«Автомобіль, що летів на швидкості, зачепив відбійник, машину повернуло перпендикулярно дорозі після чого влетіла в дерево. Від удару вилетів двигун та покотився по тротуару. Водій загинув на місці», — сказано у повідомленні.

Обставини та причини автопригоди встановлять слідчі.

У мережі також опубліковане відео, на якому можна побачити наслідки тієї ж аварії — зокрема двигун, який лежить за кілька метрів від авто. Чи є ще постраждалі, не повідомлялось.


Своєю чергою, у ДСНС Києва повідомили, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля Ford з деревом, водія затисло між сидінням та центральною стійкою автівки. За допомогою пневмо- та гідроінструменту, рятувальники деблокували тіло загиблого.

Нагадаємо, на початку березня в Києві на проспекті Бандери теж сталася смертельна ДТП- машина на швидкості влетіла у трактор комунальників.

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