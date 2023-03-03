Трагедія в Києві: на проспекті Бандери авто на швидкості влетіло в трактор комунальників, є жертви

В ніч на 3 березня в Києві на проспекті Степана Бандери зафіксували дуже серйозну дорожню аварію. На жаль, без жертв не обійшлося — пасажир легковика загинув, а водій наразі знаходиться в комі.

Деталі небезпечного інциденту повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними очевидців, винуватцем аварії став сам водій легковика BMW, який гнав вулицями столицею зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину.

На проспекті Степана Бандери щось у керуванні автомобілем пішло не так, тому і сталося смертельне зіткнення.

Машина влетіла у припаркований трактор комунальників, через що її передню частину одразу ж зірвало. Зазначається, що комунальний транспорт знаходився на проспекті через те, що була запланована чистка відбійника. Сила аварії була такою, що у причепа трактора відірвало задні колеса.

На жаль, від отриманих травм пасажир, який перебував на передньому сидінні BMW, загинув одразу. Його довелося деблокувати рятувальникам. Водій наразі знаходиться в комі.

Також повідомляється про травмованих інших пасажирів, які знаходилися на задньому сидінні.

З'ясуванням всіх обставин ДТП наразі займаються представники поліції.

Раніше повідомлялось про смертельну ДТП під Києвом, де легковик протаранив маршрутний автобус.

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