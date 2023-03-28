В Україні відбудовиватимуть сільські будинки за допомогою онлайн-конструктору Balbek bureau

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури сприятиме використанню під час відбудови житла онлайн-конструктора RE: Ukraine Villages. Таким чином міністерство та розробник конструктора Balbek bureau співпрацюватимуть у відбудові сільських будинків на Київщині. Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

«Тисячі сільських будинків наразі пошкоджено або зруйновано. Такі проєкти як онлайн-конструктор від Balbek bureau значно спростить процес відбудови домівок та заощадить кошти постраждалим», — розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Повідомляється, що онлайн-рішення бюро, створене на основі досліджень прибудинкових територій, конфігурацій та архітектурних особливостей зруйнованих будинків в селах Київщини, може бути використане для відбудови будинку чи проектування нового. А дослідження прибудинкових територій, конфігурацій будинків, на основі якого було створено конструктор, здійснювалось Balbek bureau в рамках експедиції 17-ма деокупованими селами Київщини. Наразі конструктор пропонує для вибору понад 211 мільйонів унікальних конфігурацій будинків для Київщини.

Нагадаємо, Balbek bureau — майстерня архітектури та дизайну інтер'єру, яка займається проектуванням комерційного, корпоративного та житлового простору в Україні, Європі, США та Азії. Загальна площа обʼєктів balbek bureau сягає 135 000 квадратних метрів.

З початку повномасштабного вторгнення росії команда бюро розробила низку соціальних ініціатив RE: Ukraine System, зокрема систему тимчасового житла RE: Ukraine Housing і рішення для захисту пам'ятників RE: Ukraine Monuments.

Раніше повідомлялось, що Balbek bureau представили онлайн-конструктор RE: Ukraine Villages для відбудови автентичного сільського житла Київщини.

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