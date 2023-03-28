«Типовий тероризм»: окупанти вночі атакували Сумську і Донецьку області, є руйнування та постраждалі

У ніч проти вівторка, 28 лютого, ворог запустив по мирних містах України дрони-камікадзе, 12 з яких були знищені в районі Києва, а також застосував авіаційні бомби — одна з них завдала удар по Білопіллю Сумської області. Внаслідок атаки одна людина постраждала, є руйнування.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Фото Андрія Єрмака

За його словами, внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда. Також пошкоджено два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.

«Постраждала одна людина. Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста», — додав керівник ОП.

Фото Андрія Єрмака

Також ворог вдарив по Краматорську, що на Донеччині. «Пізно ввечері ракетного удару зазнав Краматорськ — пошкоджено дитсадок, школу та будівлю підприємства, без жертв», — повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

А мер Краматорська Олександр Гончаренко показав наслідки нічного ракетного удару по місту: пошкоджено школу, дитячий садок, 6 приватних будинків та будівлю підприємства.

Нагадаємо, що кілька днів тому ворог вдарив по промзоні та центру Краматорська. Було пошкоджено, зокрема, адмінбудівлю освітнього закладу та будівлю підприємства.

Фото зі сторінки Андрія Єрмака

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