росія атакувала Україну дронами-камікадзе: 14 ворожих БПЛА збиті (відео)

У ніч проти вівторка, 28 березня, рашисти в черговий раз атакували Україну з повітря — противник задіяв 15 ударних БпЛА типу «Шахед-136», 14 з яких знищили підрозділи Сил оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог також застосував керовані авіаційні бомби. Атака баражуючими боєприпасами здійснювалася з північного та південно-східного напрямку. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами. Окрім ворожих дронів-камікадзе було збито й один розвідувальний БпЛА «Гранат-4».

За інформацією керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, в повітряному просторі Києва було виявлено та знищено 12 БПЛА.

Вночі мер столиці Віталій Кличко повідомляв про вибухи у Святошинському та оболонському районах. Пізніше в КМВА уточнили, що внаслідок падіння уламків БПЛА в Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. Пожежа ліквідована, на щастя, обійшлося без жертв.

Є «прильоти» у Дніпрі. За інформацією очільника обласної ОВА Сергія Лисака, два безпiлотники знищили, ще один поцiлив по приватному пiдприємству. «Сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв. метрiв. Кiлька годин наші рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вже загасили», — додав він.

Фото Сергія Лисака

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 27 березня було завдано ракетного удару по інфраструктурі міста Слов’янськ Донецької області. Є загиблі та постраждалі, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Протягом доби, що минула, підрозділии Сил оборони України відбили 62 атаки противника на зазначених напрямках.



На Куп’янському та Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка. Застосував аерозольні «сльозогінні» гранати нелетальної дії.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та здійснює обстріли населених пунктів Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка Запорізької області та Херсон, Козацьке та Антонівка.

«Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами. Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області, до окремих населених пунктів не можливо потрапити без місцевої реєстрації», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один — по зенітно-ракетному комплексу. Також, протягом минулої доби, наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 17 березня ворог застосовував ракети та дрони-камікадзе. Під ударами опинялися Київщина, Дніпропетровщина та Запорізька область.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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