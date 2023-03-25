Ворог знов вдарив ракетами по центру Краматорська

Російські окупанти вночі знов вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Атака була спрямована на центр міста і промзону.

Про це повідомив у Facebook мер міста Олександр Гончаренко.

«Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. Без постраждалих. Уточнюємо інформацією щодо руйнувань», — написав він.

Керівник Донецької ОВА додав, що пошкоджено адмінбудівлю освітнього закладу та будівлю підприємства.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня росіяни також обстріляли Краматорськ, російська армія атакувала житлові будинки та котельню.

Як повідомляли «ФАКТИ», ЗСУ за минулу добу знищили понад 700 військових ворога, а також гелікоптер, шість безпілотників, 2 ЗРК та склад боєприпасів.

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