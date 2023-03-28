91-річного легендарного промоутера побили підлітки: фото наслідків

У неприємну ситуацію потрапив відомий американський промоутер Дон Ельбаум.

Вирушаючи вранці по свіжу газету до магазину, 91-річний чоловік не міг подумати, чого це йому коштуватиме. Як повідомляє професійний букмекер Білл Кракомбергер на своїй сторінці у Twitter, на Ельбаума напали троє хуліганів біля магазину та завдали сильних травм. На фото видно, що Дону дісталося пристойно, але при цьому він тримається молодцем…

Один з моїх дорослих, 91 років, останній legendary promoter Don Elbaum went to store to gets newspapers як я можу продовжувати. Тільки цей час 3 punk teenagers скакали його на шляху від міста. He's ok but Im livid!

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