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Спорт

91-річного легендарного промоутера побили підлітки: фото наслідків

13:33 28 березня 2023
Дон Ельбаум

У неприємну ситуацію потрапив відомий американський промоутер Дон Ельбаум.

Вирушаючи вранці по свіжу газету до магазину, 91-річний чоловік не міг подумати, чого це йому коштуватиме. Як повідомляє професійний букмекер Білл Кракомбергер на своїй сторінці у Twitter, на Ельбаума напали троє хуліганів біля магазину та завдали сильних травм. На фото видно, що Дону дісталося пристойно, але при цьому він тримається молодцем…

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