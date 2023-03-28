Завжди щастить у грі, роботі та коханні: названо 4 найбільш удачливих знаки Зодіаку

Гороскоп може розповісти багато про людину та її схильності. Якщо деякі знаки Зодіаку стануть улюбленцями долі у квітні-2023, то іншим зодіакальним представникам у всьому щастить протягом життя.

За словами астрологів, є чотири найудачливіші знаки Зодіаку — це Овен, Лев, Терези та Стрілець. Докладніше про гороскоп для кожного з цієї четвірки пише «Телеграф» з посиланням на nypost.

Овен

Овен не боїться ризикувати, вибирає сміливий підхід та сумнівний виклик. Не боячись невдач, цей знак повертається знову і знову, щоб спробувати щастя, й здебільшого їхня кмітливість окупається. Наприклад, легенда лотереї і найудачливіша жінка у світі, теж Овен — Джоан Р. Гюнтер, яка виграла не один, а чотири багатомільйонні джекпоти.

Лев

Як говорить приказка, удача супроводжує сміливих, а Лев — втілення енергії сміливості. Має тваринний магнетизм, який удосталь приваблює шанувальників і благодійників. Леви доводять, що битва за удачу виграється вірою в те, що ви на неї заслуговуєте. Яскравим прикладом удачливого Лева є Фідель Кастро, який успішно пережив понад 600 замахів за своє життя та помер своєю смертю у 90 років.

Терези

Чарівність — це супутниця удачі, й Терези мають її у надлишку. Ці люди знають, що сказати, і вміють досягати свого. Терезам часто щастить на зустрічі з корисними незнайомцями. Вони вміють приходити до успіху за рахунок відносин, комунікацій та участі у різних асоціаціях. Не схильні до кропіткої праці, Терези хитрі, коли справа доходить до їхніх зв’язків, і удачливі у своїй здатності отримувати вигоду з дружби.

Стрілець

Природжені оптимісти та запеклі гравці, Стрільці буквально генерують успіх. Вони постійно просувають власні ідеї, ризикують і довіряють вільному падінню долі, цікавому випадку, який, здається, завжди веде їх до багатства як у матеріальному, так і в метафоричному сенсі.

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