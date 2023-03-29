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В Італії горить хімзавод: містянам заборонили виходити на вулицю (вражаюче відео)

16:02 29 березня 2023
дим

В місті Новара на півночі Італії сьогодні спалахнула пожежа на заводі, і мер міста попередив громадян не відкривати вікна і не залишати свої будинки без крайньої потреби.

Підприємство «Кемі» займається переробкою хімічних розчинників.

За словами очевидців, полум'я підіймається на висоту до 50 метрів. Від жару вириває кришки каналізації поблизу.
На самому заводі щось вибухає, а гігантський стовп диму видно з усіх куточків міста.

Поліція евакуює мешканців у радіусі 500 метрів.

Нагадаємо, днями в Іспанії почалася перша в нинішньому році масштабна лісова пожежа. Полум'я охопило близько 4000 гектарів, що відповідає площі приблизно 5 500 футбольних полів. Осередок загоряння розташований приблизно за 90 км від адміністративного центру Валенсії.

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