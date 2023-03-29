В Італії горить хімзавод: містянам заборонили виходити на вулицю (вражаюче відео)

В місті Новара на півночі Італії сьогодні спалахнула пожежа на заводі, і мер міста попередив громадян не відкривати вікна і не залишати свої будинки без крайньої потреби.

Підприємство «Кемі» займається переробкою хімічних розчинників.

За словами очевидців, полум'я підіймається на висоту до 50 метрів. Від жару вириває кришки каналізації поблизу.

На самому заводі щось вибухає, а гігантський стовп диму видно з усіх куточків міста.

Поліція евакуює мешканців у радіусі 500 метрів.

A chemical factory is burning in Italy, citizens have been told not to leave their homes

In the chemical company «Kemi» in Novara in the north of Italy, a fire broke out today, and the mayor warned citizens not to open windows and not leave their houses unless absolutely necessary pic.twitter.com/RR4empMKFS — Spriter (@Spriter99880) March 29, 2023

Нагадаємо, днями в Іспанії почалася перша в нинішньому році масштабна лісова пожежа. Полум'я охопило близько 4000 гектарів, що відповідає площі приблизно 5 500 футбольних полів. Осередок загоряння розташований приблизно за 90 км від адміністративного центру Валенсії.

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