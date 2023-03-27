Іспанія у вогні: масштабну лісову пожежу не можуть погасити кілька днів

В Іспанії вирує перша в нинішньому році масштабна лісова пожежа. Вона почалася 23 березня, і наразі полум'я охопило близько 4000 гектарів, що відповідає площі приблизно 5 500 футбольних полів. Осередок загоряння розташований приблизно за 90 км від адміністративного центру Валенсії. Також у зоні пожежі опинився Арагон.

За даними місцевих екстрених служб, близько 1500 осіб із кількох міст були змушені покинути свої будинки.

У боротьбі з вогнем беруть участь близько 700 пожежників. Залучено до гасіння 20 одиниць авіації, але пожежу поки стабілізувати не вдалося. Поширенню вогню сприяють погодні умови. Вони зараз у Валенсії та Арагоні порівнянні з літніми.

Причина загоряння невідома. Влада підозрює, що пожежа почалася через сільськогосподарське випалювання, яке було виконано без дотримання запобіжних заходів. А далі суха спекотна погода зробила свою справу.

«Ми п'ятий рік поспіль переживаємо посуху на Піренейському півострові», — заявила в телеефірі міністр з екологічних перетворень Іспанії Тереза Рібера. Вона нагадала, що минулий рік став для країни найруйнівнішим у плані лісових пожеж відтоді, коли їх почали реєструвати в Європейській інформаційній системі EFFIS. В Іспанії за рік сталося 493 великих загоряння. Пожежі знищили 306 тисяч гектарів лісу та іншої рослинності.

Нагадаємо, торік від аномальних лісових пожеж постраждали також Німеччина, Чехія, Португалія, Італія, Греція, Франція.

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