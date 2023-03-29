Українцям пропонують обрати нацжурі «Євробачення»: як це зробити та імена претендентів

З 29 березня в «Дії» розпочинається опитування щодо кандидатів у судді на «Євробачення», що пройде у Ліверпулі.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Суспільне мовлення запускає голосування, на якому українці оберуть склад національного журі. Кожен охочий зможе долучитися до голосування впродовж тижня з 29 березня по 5 квітня включно. Кожен українець віком від 14 років зможе віддати тільки один свій голос за члена журі, якого він обере зі списку кандидатів», — йдеться у повідомленні.

Щоб проголосувати, потрібно відкрити застосунок «Дія» у розділі «Послуги» та натиснути на «Опитування».

Список кандидатів: ROXOLANA, Олена Гребенюк, Михайло Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвієнко, Олександр Фоззі Сидоренко, Олег Собчук, Світлана Тарабарова, Євген Хмара, Олена Шоптенко.

Вже проголосували майже 30 тисяч людей.

Нагадаємо, Україну на «Євробаченні» в Ліверпулі буде представляти гурт TVORCHI, який виграв національний відбір. Підготовка, супровід та створення номера обійдеться в 3 млн грн. TVORCHI витратять на «Євробачення» найбільшу суму за останні три роки.

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