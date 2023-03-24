Чималенька сума: стало відомо, скільки коштуватиме виступ українського гурту TVORCHI на «Євробаченні»

Виступ гурту TVORCHI, який виграв національний відбір і представлятиме Україну на «Євробаченні» в Ліверпулі обійдеться в чималу суму. Підготовка, супровід та створення номера обійдеться в 3 млн грн. Лише розробка ідеї та сценарію постановки вартуватиме майже 1 млн.

Послуги надаватиме приватна компанія, яка займається організацією концертів та розкруткою українських виконавців. Згідно з договором, створення та доставка декорацій у Ліверпуль обійдеться у майже 766 тисяч грн. Відрядження команди коштуватиме близько 700 тисяч, костюми — 193 тисячі, концертна графіка — майже 194 тисячі, фото і відео супровід — 128 тисяч, спецефекти для виступу — 128 тисяч.

До речі, TVORCHI витратять на «Євробачення» найбільшу суму за останні три роки. Участь гурту Go-A разом із створенням кліпу у 2021 році — 576 тисяч гривень. А переможці конкурсу минулого року Kalush Orchestra витратили на все 1.7 млн.

Зараз TVORCHI перебувають в Кенії з підтримкою гуманітарної ініціативи України Grain from Ukraine.

Нагадаємо, Україна одразу виступить у фіналі «Євробачення». Фани вже називають ймовірну переможницю конкурсу — це співачка співачка Лоррін зі Швеції.

Вже розпочато продаж квитків на шоу. Вони розлітаються, як гарячі пиріжки. Для українців уряд Британії виділить 3000 квитків за пільговими цінами.

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