Рашисти застосували керовану авіабомбу по Херсонщині: шокуюче відео

Останнім часом ворожа авіація збільшила застосування керованих бомб, які б`ють по мирним населенним пунктам, зокрема, по Бериславському району на Херсонщині.

Напередодні був атакований Берислав, де поранення отримали цивільні і де руйнувань зазнали приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. А ранком у четвер, 30 березня, ворог завдав удару по селу Львове.

Як повідомляють в Херсонській ОВА, люди, на щастя не постраждали. Але вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені близько десяти домівок місцевих мешканців.

У мережу виклали відео наслідків авіаудару — посеред села з`явилася величезна вирва.

Нагадаємо, що днями ворожого авіаудура зазнало Білопілля Сумської області — одна людина постраждала, є руйнування.

Фото — скріншот

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