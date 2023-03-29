Авіаційний удар по Бериславу, спроба штурму Бахмуту та окопи в Криму: Генштаб про ситуацію на фронті (фото)

Триває триста дев’яносто дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії росії проти нашої держави.

29 березня противник завдав ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні, внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, повідомили у Генштабі.

«Сьогодні окупанти завдали чергового авіаційного обстрілу по територіях промислових підприємств м. Берислав. Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також, від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна. Відомо про одного постраждалого внаслідок обстрілів. Пораненого чоловіка доставлено до лікарні», — повідомив міський голова Володимир Літвінов.

За даними Генштабу, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак противника на зазначених напрямках.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборону.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.



Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

В Армянському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території Криму противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт активно залучають цивільне населення.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Криму в районі селища Гвардійське чули вибухи та бачили дим.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україну вже прибули танки Leopard. Київ отримав їх від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ці танки ЗСУ будуть використовувати під час весняного наступу.

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